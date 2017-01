‘Hotel 2020 – E agora, hotelaria?’ no Estoril

No próximo dia 10 de janeiro, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) acolhe a 3ª edição do “Hotel 2020 – E agora, hotelaria?”. Centrando-se nos desafios futuros que a hotelaria irá enfrentar, o Evento Hotel 2020 terá em atenção um mundo cada vez mais virado para as tecnologias, para as preocupações com a sustentabilidade e onde surgem constantemente novos modelos de negócio no segmento do alojamento (hostels, plataformas online de arrendamento de propriedades, etc.).

O evento será composto por três partes. A primeira parte intitula-se Inovações: Ameaças e Oportunidades e contará com três oradores que abordarão temas como as tecnologias, a sustentabilidade na hotelaria e as Online Vacation Rental Plataforms. O quadro de oradores já foi inteiramente divulgado e contará com a presença de representantes do Pestana CR7 LifeStyle Hotels, da Optylon, da Lovely Stay e da Biosphere Responsible Tourism – Portugal.

Segue-se um período de coffe break onde os oradores e convidados poderão estabelecer contacto com os participantes do evento. A terceira, e última parte seguirá num modelo de debate entre um conjunto de profissionais do sector aberto, com uma forte interação do público, o painel de convidados conta com players de vários sectores dentro da indústria do alojamento, entre eles o Presidente da Associação dos Directores de Hotéis de Portugal, um representante da Expedia, do Grupo Onyria Golf Resorts, e da empresa de alojamento local Portuguese Living.

O debate sobre o futuro da hotelaria é em aberto e a ESHTE não quer ficar de fora reforçando a interação, a troca de ideias e experiências entre a comunidade académica e os profissionais da área da hotelaria, restauração e turismo.

O Hotel 2020 terá lugar na sala Estoril, das 14:30 às 19:00 e estará aberto a todos aqueles que nele queiram participar. A entrada é gratuita, mas condicionada a uma prévia inscrição online.