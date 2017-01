Seminário Hotel2020 é novamente um sucesso

Foi no passado dia 10 de Janeiro de 2017, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), que se realizou a 3ª edição do Hotel 2020 – “E agora, hotelaria?” – que contou com mais de duas centenas de participantes. O evento, organizado no âmbito do Mestrado em Gestão Hoteleira, foi composto por três partes. A primeira parte composta por seminários, com o tema “Inovação: ameaças e oportunidades” contando com a participação de vários oradores como Miguel Plantier (Pestana CR7), Gonçalo Sousa Franco (Optylon e Lovely Stay) e Patrícia Araújo (Biosphere Responsible Tourism Portugal). Após o período de animação a decorrer durante o coffee break, seguiu-se a terceira parte com o tema “Os Novos Desafios da Hotelaria”, inserido num modelo de debate entre um conjunto de profissionais do sector aberto e com uma forte interação do público. Neste debate foi possível contar com a presença de Raúl Ribeiro Ferreira (Associação dos Diretores dos Hóteis em Portugal), Miguel Poças (Expedia), João Pinto Coelho (Grupo Onyria), Rita Dargent (Portuguese Living) e Duarte D’Eça Leal (The Independente Collective).