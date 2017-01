Foi adiada a peça de teatro na Aldeia Natal por causa do estado do tempo

A peça intitulada “O Duende que não gostava do Pai Natal” está enquadrada no programa que a Biblioteca Municipal preparou para a Aldeia, estando já assegurada a presença de mais de 100 crianças.

Devido às condições meteorológicas adversas, a peça teatral prevista para as 16 horas desta segunda-feira, dia 2, na Aldeia Natal, na Praça do Município, foi adiada. O evento, da responsabilidade da equipa FLOW, foi alterada para a quarta-feira, dia 4, pelas 11 horas.

