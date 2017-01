Olisipíadas: inscrições até 15 de janeiro

As Olisipíadas estão de volta para a realização da terceira edição dos jogos da cidade, uma iniciativa organizada pelo Município e pelas 24 freguesias de Lisboa, em parceria com os Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, as Associações e Federações desportivas, clubes da cidade e agrupamentos escolares.

As Olisipíadas permitem o primeiro contato com a prática desportiva a todas as crianças e jovens, dos 5 aos 14 anos, e fomentam a prática desportiva regular junto do movimento associativo de Lisboa. A próxima edição, que se vai realizar em 2017, de janeiro a junho (janeiro a maio, fase local, e nos dias 3 e 4 de junho, a fase final das competições) traz algumas novidades.

O tema da próxima edição será a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto em 2021, marcando o início da caminhada até 2021.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até dia 15 de janeiro de 2017, data que assinala o arranque dos jogos.

Informações e inscrições: www.cm-lisboa.pt/olisipiadas e www.facebook.com/olisipiadas