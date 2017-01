“Reflections” no Teatro: verbas revertem para as vítimas dos incêndios

O Teatro Baltazar Dias acolherá nos dias 6, 7 e 8 de Janeiro o espectáculo “Reflections”, uma produção do grupo Madeira Amateur Dramatic Society em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Viajando até ao passado, este espectáculo reúne em palco um grupo de músicos e cantores que encontram-se num clube nocturno e interpretam grandes êxitos dos anos 60, com músicas de Coward, Novello, Romberg, Gershwin e Kern.

As recriações musicais estão a cargo de Gerrie Van Der Klei, Diana Duarte, Ronald Douglas, Oliver Harris e Stephen Adams, acompanhados ao piano por Malcolm Drummond.

As sessões estão agendas para às 21 horas no dia 6 e 7 de Janeiro e para as 18 horas no dia 8 de Janeiro. Relativamente aos ingressos, os bilhetes para o público em geral custam 12€, sendo que para seniores residentes e estudantes o valor dos bilhetes é de 10€. No caso de existir um grupo de 10 pessoas ou mais um dos bilhetes é de oferta. As receitas obtidas reverterão a favor das vítimas dos incêndios que assolaram o Funchal em Agosto de 2016.