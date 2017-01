CPPME recebe delegação do PCP

A CPPME recebeu, na sua Sede Nacional, no Seixal, uma delegação do PCP, chefiada pelo seu Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa. O Encontro inseriu-se numa ronda de encontros deste Partido, com várias instituições e entidades, tendo início com o Senhor Presidente da República e com a CGTP/IN, no início da semana.

Na passada sexta-feira, 23 de Dezembro de 2016, foi a vez da Confederação (CPPME) receber o PCP para este Partido apresentar as conclusões do seu XX Congresso do PCP.

A delegação do PCP era constituída pelo seu Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa, pelo deputado Bruno Dias e por Fernando Sequeira, da Comissão junto do Comité Central para as Actividades Económicas.

Pela CPPME participaram: o Presidente da Direcção, João Vicente; o Vice-Presidente, Afonso Luz; o Director Executivo, Quintino Aguiar; o Director Executivo e Presidente da Direcção da APERSA, João Osório; o Director Executivo e Presidente da ACISBM, Rogério Pinheiro; a Presidente da Assembleia-Geral, Clementina Henriques; o Secretário-geral da CPPME, José Brinquete. Fizeram ainda questão de estar presentes muitos outros dirigentes da CPPME e membros dos Núcleos de Cascais e Oeiras.

No final do Encontro, a CPPME ofereceu à delegação do PCP, um Moscatel de Honra e, porque decorria a época festiva natalícia, um Bolo Rei.