João Manzarra foi assaltado na Ericeira

João Manzarra foi assaltado enquanto fazia surf na praia de São Lourenço, na Ericeira. Com humor, o apresentador agradeceu o facto do ladrão ter atirado a carteira para “as ervas” depois de tirar o dinheiro.

“Há ladrões de todo o tipo e em todo o lado, sendo que muitos nem têm motivo para tal, você dentro da sua categoria, até foi bastante decente na sua conduta. Apreciei o seu método, não sei como o fez mas não havia nada danificado ou riscado, ao ponto de só ter dado conta de que estava sem carteira quando já estava na bomba de gasolina depois de meter 20 euros de verde 95. (…) Obrigado por ter levado o dinheiro e atirado a carteira com documentos e cartões para ‘as ervas’, onde alguém a encontrou e me entregou. Foi um alívio enorme quando percebi que não tinha de esperar pela vez da minha senha para tirar novo cartão de cidadão, nem de voltar a ficar com o calcanhar em ferida com as pedrinhas que meto no calçado para chegar ao metro e oitenta”, ironizou no Facebook.