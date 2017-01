Frente Nacional francesa não gosta de filme antes das eleições

Um filme intitulado “Chez Nous” (“Na Nossa Casa”, em português) irritou a extrema-direita francesa. É a história de um partido com mensagem nacionalista liderado por uma mulher loira e que conquista o poder numa localidade. O enredo remete para a Frente Nacional e a personagem da líder para Marine Le Pen, candidata às eleições presidenciais em França. E a história muito semelhante à forma como a líder de extrema-direita conquistou votos no norte do país, antes um bastião eleitoral dos partidos comunista e socialista. Os dirigentes da Frente Nacional consideram “escandaloso” que o filme estreie a poucos meses das presidenciais.

