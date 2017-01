França está no Iraque para “prevenir terrorismo”

François Hollande encontra-se de visita aos soldados franceses que estão no Iraque e afirmou que as acções militares em solo iraquiano estão a contribuir para prevenir o terrorismo também em França.

“Agir contra o terrorismo aqui no Iraque é também prevenir actos de terrorismo no nosso próprio solo”, afirmou o Presidente francês, que aterrou durante a madrugada em Bagdad.

Da visita de Hollande ao Iraque faz parte uma reunião com o Presidente e o primeiro-ministro iraquianos para discutir a luta contra o Daesh. A França tem 500 tropas no terreno, que têm como principal missão dar formação a combatentes locais.

França foi palco de vários atentados nos últimos dois anos. O Presidente francês já tinha feito referência à luta contra o terrorismo no discurso de Ano Novo.

“Ainda não acabámos com o problema do terrorismo. Temos de continuar a lutar contra ele. Essa é a razão para as nossas operações militares no estrangeiro, no Mali, na Síria, no Iraque”, afirmou.