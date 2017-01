FPF tem quatro novos centros de treino

Viana do Castelo, Ponta Delgada, Porto e Vila Real têm novos locais de preparação, subsidiados pela FPF no âmbito do projeto PINAT.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tem como uma das grandes prioridades a preparação dos árbitros e um dos instrumentos passa pelo alargamento do número de centros de treino existentes por todo o País.

Nesse âmbito, foram criados mais quatro centros de treino englobados no projeto PINAT (Programa Integrado Nacional de Aperfeiçoamento Técnico).

Os novos centros de treino em Viana do Castelo, Ponta Delgada, Porto e Vila Real aumentaram, assim, para 39 o número de locais de preparação para árbitros de futebol criados sob a égide do PINAT, aos quais se somam os 9 centros de treino para árbitros de futsal.

O PINAT é a estratégia de formação que cria centros de treino para árbitros de futebol e futsal, distribuídos pelas Associações Distritais e Regionais, com orientação especializada na preparação física, técnica e, quando possível, psicológica, seguindo uma planificação que emana do gabinete técnico da Academia de Arbitragem.

A Federação Portuguesa de Futebol oferece, ainda, apoio financeiro às Associações para a implementação do PINAT em 25 Centros de Treino de Futebol e em sete Centros de Futsal, além de 6 centros de treino que passaram da Liga para a egide da FPF.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, destacou aofpf.pt a importância deste projeto: “Trata-se de um passo muito importante na melhoria da preparação dos árbitros. O PINAT visa a dotação de um centro de treinos para árbitros em todas as associações distritais do País, um objetivo que vemos como fundamental. Esse objetivo está alcançado e ajudará no desenvolvimento da condições física, técnica e psicológica dos árbitros de futebol e futsal em todo o País.”.