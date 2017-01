Governo actualizou a lista de devedores à Segurança Social

“Destes, 15.668 são pessoas colectivas, com uma dívida total de 781,2 milhões de euros e 5.708 são pessoas singulares, com uma dívida total de 97,8 milhões de euros”, refere.

De acordo com a tutela, integram a lista de devedores à Segurança Social a 31 de Dezembro de 2016 cerca de 21.376 contribuintes, com uma dívida total que ascende os 879 milhões de euros.

O Governo actualizou hoje a lista de devedores à Segurança Social com 14.447 novos contribuintes, que têm em dívida um total de 276,7 milhões de euros. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social relançou em Junho a lista de devedores à Segurança Social que estava suspensa desde Agosto de 2013.

