Salvador Sobral arranca 2017 com novas datas de apresentação do álbum ‘Excuse Me’

Na semana em que viu o single “Excuse Me”, que dá nome ao seu álbum de estreia, ser nomeado para a categoria de Melhor Música Portuguesa 2016 pela Fantastic TV, ao lado de nomes como Deolinda, Rita Redshoes, Carlão ou Richie Campbell, Salvador Sobral anuncia as primeiras datas da digressão 2017. Torres Vedras (14 de Janeiro), Évora (25 de Fevereiro), Sintra (4 de Março), Olhão (17 de Março) e Seixal (29 de Abril) são os primeiros palcos confirmados pelo cantor que em 2016 se habituou a plateias generosas e salas cheias.

A voz sempre no lugar certo e um controlo absoluto e irrepreensível sobre a mesma, associado ao magnetismo com que cativa as pessoas em palco, têm-lhe valido as melhores críticas por parte da imprensa especializada, de colegas de profissão e, mais importante que tudo, do juiz final: o público.

“Excuse Me”, lançado em março passado pela Valentim de Carvalho, é o disco de estreia de Salvador Sobral e representa todo um universo de canções compostas pelo próprio em colaboração com o talentoso compositor venezuelano Leonardo Aldrey. O jazz, a música brasileira e as sonoridades da américa latina em que mergulha para se inspirar, são também fortes influências na narrativa do disco, que oferece versões reinventadas de standards como “Autumn in New York” ou de preciosidades da música brasileira como “Nem Eu” de Dorival Caymmi, apresentado recentemente como segundo single do disco.