Salvador Sobral já tem concertos esgotados

Salvador Sobral, que venceu o Festival Eurovisão da Canção, no passado sábado, viu as vendas de bilhetes para os seus concertos dispararem nos últimos dias e muitos espectáculos estão esgotados ou quase sem disponibilidade de bilhetes.

O primeiro concerto acontece no sábado, no Marco de Canavezes, no âmbito do Festival Confluências, com entrada gratuita sujeita à lotação do espaço.

O músico, de 27 anos, venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com o tema “Amar pelos dois”, escrito pela irmã, Luísa Sobral.

Nascido em Lisboa em 1989, Salvador Sobral participou, ainda criança, no concurso de talentos “Bravo, Bravíssimo”, na SIC, a estação de televisão onde voltaria aos 18 anos, para participar no “Ídolos”.