Governo congratula-se com «o resultado da Oferta Pública de Venda de ações da TAP»

O Governo congratulou-se com «o resultado da Oferta Pública de Venda de ações da TAP aos trabalhadores, na qual foram apresentadas ordens de compra 17,5 vezes superiores à oferta», refere nota do Gabinete do Ministro do Planeamento e Infraestruturas.

«A forte adesão a esta Oferta reflete a adesão e a confiança dos trabalhadores na recomposição da privatização da TAP realizada pelo Governo, assim como no modelo de gestão que será desenvolvido».

«Com o encerramento deste processo, nas próximas semanas, o Estado deterá 50% do capital social da empresa e nomeará seis dos 12 membros do Conselho de Administração, incluindo o presidente, passando a ter uma palavra decisiva nas orientações estratégicas da TAP», refere ainda a nota.

O Gabinete do Ministro afirma ainda que «este modelo cria as condições de estabilidade e equilíbrio para a capitalização, modernização e desenvolvimento da TAP, mantendo-a como uma empresa ao serviço dos portugueses e de uma estratégia de afirmação lusófona, tal como refere o Programa do Governo».