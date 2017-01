Futuros fuzileiros superam a primeira prova

Os objetivos são o desenvolvimento da capacidade psicofísica dos formandos e a reação a situações inesperadas. No presente exercício estiveram envolvidos cinquenta e oito alunos, divididos em dez grupos de cinco a seis elementos, catorze formadores do curso, bem como cerca de vinte outros elementos de apoio e segurança onde está incluída uma equipa de apoio médico.

Realizou-se, ontem, dia 5, o primeiro exercício dos formandos do Curso de Formação de Praças de Fuzileiros, que decorreu numa área a Norte do Cabo Espichel e terminou com a chegada dos formandos, pelos seus meios, à Escola de Fuzileiros durante o final da manhã. Este exercício de prontidão dos novos formandos fuzileiros destaca-se por, na sua fase final, os formandos serem colocados em determinada área desconhecida e terem de regressar pelos próprios meios à Escola de Fuzileiros.

