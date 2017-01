A Câmara Municipal do Funchal foi palco, ontem, véspera do Dia de Reis, da grande tradição madeirense de Cantar dos Reis. Paulo Cafôfo, acompanhado do respetivo Executivo, recebeu um grupo de cantares da Casa do Povo de São Martinho, que aproveitou para interpretar as músicas típicas da data e levar a cabo uma pequena encenação.