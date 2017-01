Decorre até ao próximo dia 26 de janeiro de 2017 a 2ª fase de candidaturas para a 4.ª Edição da Pós-Graduação em “Gestão de Informações e Segurança”, desenvolvida no âmbito de uma parceria entre o Instituto da Defesa Nacional (IDN), a Nova Information Management School (Nova-IMS) e o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

A 4ª edição desta pós-graduação, com duração de 2 semestres, inicia-se em fevereiro de 2017 e termina em dezembro do mesmo ano. As aulas decorrem à sexta-feira (18h30-22h30) e ao sábado (9h00-13h00). As sessões decorrem nas instalações da Nova-IMS, em Lisboa.