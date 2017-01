Regime excecional para a regularização de dívidas à Segurança Social termina a 13 de janeiro

Este regime excecional de regularização de dívidas à Segurança Social, de natureza contributiva, permite o pagamento integral ou em prestações mensais, no primeiro caso, dispensando juros e custas e, no segundo, com redução de juros e custas.

Os contribuintes com valores em dívida ao Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), que aderiram ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) podem regularizar a sua situação até 13 de janeiro de 2017, beneficiando da dispensa ou da redução de juros e custas.

