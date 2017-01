Toyota responde a Trump

Donald Trump ameaçou impor uma “elevada taxa aduaneira à Toyota se a construtora automóvel vier a construir uma nova fábrica no México para depois exportar para os Estados Unidos e já teve resposta da empresa e do próprio governo japonês.

A Toyota lembrou ao presidente eleito dos EUA que contribui para a economia norte-americana com 21,9 mil milhões de dólares (20,7 mil milhões de euros) de investimento directo no país, 10 fábricas, 1.500 concessionários e 136 mil trabalhadores.

“Os fabricantes japoneses estão a fazer contribuições significativas em termos de empregos nos Estados Unidos”, disse o ministro da Economia do Japão, Hiroshige Seko. “É importante que os seus esforços e resultados sejam largamente aceites. Este é um assunto que envolve uma empresa privada mas o governo está preparado para apoiá-la.”

A reacção da Toyota e do Governo nipónico surge depois de Donald Trump ter ameaçado aumentar as tarifas aduaneiras sobre a empresa.

“A Toyota diz que vai construir uma nova fábrica no México, para construir o modelo Corolla para o mercado norte-americano. Nem pensar! Ou constrói a fábrica nos Estados Unidos ou passa a pagar uma elevada taxa aduaneira”, escreveu ontem no twitter o presidente eleito.

A ameaça de Trump surgiu horas depois do presidente da Toyota, Akido Toyoda, ter garantido que a marca não iria desistir do investimento no México.