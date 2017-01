“Mão Verde” na Casa da Música [VÍDEO]

“Mão Verde” é um “lisco-divro” que encontra nas plantas, na agricultura, na alimentação saudável, no cheiro das ervas aromáticas e na cor das flores muito mais que uma temática, uma clara motivação toda ela ecologista.

Começou por ser um concerto e que, como uma Capicua, volta à casa de partida! A novidade é que a dupla Ana Matos Fernandes (voz) e Pedro Geraldes (guitarra, programações e teclados) se transforma agora em banda com Francisca Cortesão a assegurar o baixo e as teclas, e António Serginho as percussões.

Este quarteto fantástico faz das rimas, histórias, rap e jogos de palavras uma festa, com as batidas coloridas a ganharem uma nova vida sob os diversos instrumentos tocados ao vivo.Canções alegres, com mensagens importantes e personagens inesquecíveis, numa abordagem tão inteligente quanto divertida, para ouvir, ler e colher, cuidar e crescer.

A primeira apresentação está marcada para o dia 5 de Fevereiro, às 17h, na Sala 2 da Casa da Música que se transformará num grande jardim em que todos e todas vão aprender a brincar a importância de ter a “Mão Verde! Dever de ser verde! De ver o ser vivo viver e ser livre!”