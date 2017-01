Detenção por roubo com arma de fogo em Aveiro

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, procedeu à detenção de dois homens com 26 e 27 anos de idade, um deles mecânico e o outro operário fabril, fortemente indiciados da prática do crime de roubo agravado com recurso a uma caçadeira, ocorrido na noite de 29 de Outubro de 2015, numa residência em Pessegueiro do Vouga.

As vítimas, mãe e filho menor, foram abordadas no interior da sua residência e ameaçadas com a arma de fogo empunhada pelos assaltantes, que, entre outros objetos, subtraíram uma viatura automóvel de fabrico recente que se encontrava parqueada na garagem.

A viatura em causa veio mais tarde a ser localizada abandonada, carbonizada, totalmente destruída. Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes na Comarca de Aveiro para interrogatório judicial.