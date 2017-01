Morreu repórter que noticiou início da Segunda Guerra Mundial

A repórter de guerra britânica Clare Hollingworth, que foi a primeira a noticiar a invasão da Polónia pela Alemanha, em 1939, morreu aos 105 anos, em Hong Kong, onde vivia há mais de 30 anos.

A jornalista fez a cobertura de diversos cenários de guerra do século XX, do Vietname à Argélia, passando pelo Médio Oriente, Índia, Paquistão e China, mas destacou-se pela notícia que fez manchete em 1939, em vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando ainda era uma principiante no jornalismo.

Aos 27 anos, Clare estava há uma semana a trabalhar na Polónia para o Daily Telegraph quando foi a primeira a anunciar a invasão alemã. A sua carreira transformou-a num modelo para toda uma geração de repórteres de guerra.