Bel Portugal nomeada no European Business Awards 2016/17

O compromisso e o trabalho desenvolvido no Programa de Leite de Vacas Felizes de Terra Nostra voltam, uma vez mais, a ser reconhecidos, desta vez pelo European Business Awards (EBA), estando a marca da Bel Portugal nomeada na categoria de “Portuguese Champion on the Environmental & Corporate Sustainability”.

Chamam-nas de “National Champion” e são elas as empresas que alcançam lugar na short list daquela que é a iniciativa que pretende reconhecer e promover a excelência, as boas práticas e a inovação no seio da comunidade empresarial europeia. Tratando-se de um prémio independente, o European Business Awards foi lançado pela primeira vez em 2007 e na sua edição de 2016/2017 encontra-se a Bel Portugal nomeada pelo trabalho desenvolvido com a marca 100% Açoriana, Terra Nostra.

“A presença de Bel Portugal no EBA revela-se como um verdadeiro reconhecimento pela política de produção sustentável de Terra Nostra, que garante que as vacas são alimentadas em regime de pastagem e apresenta as melhores práticas de produção leiteira – os mais rigorosos critérios de qualidade, sustentabilidade e bem-estar animal, através do Programa Leite de Vacas Felizes”, comenta Paula Amaral, Marketing Manager Terra Nostra.

O Programa, que conta com uma série de produtores certificados que respeitam regras únicas de produção, é assente em cinco principais pilares como pastagem, bem-estar animal, qualidade e segurança alimentar, produção sustentável e eficiência. A iniciativa deu origem ao Leite de Pastagem Terra Nostra, apresentado em maio de 2016, criando um novo segmento de mercado do leite.

A marca vai passar por um sistema de votação até ao próximo dia 1 de março, candidatando-se, assim, ao título de National Public Champions, alcançando um lugar de destaque entre as empresas que se encontram em concurso. Adicionalmente, Bel Portugal está ainda a concorrer para o prémio Ruban d’Honneur, um galardão que será atribuído por um painel de jurados, tendo como base três princípios fundamentais no cerce do programa Awards: inovação, excelência e sustentabilidade de negócio.