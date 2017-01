Movimento de mercadorias recupera nos portos

De acordo com os dados veiculados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nos portos nacionais, no 3.º trimestre de 2016 a tonelagem de mercadorias movimentadas aumentou 9,7%1 (-1,0% no 2.º T 2016).

“As mercadorias transportadas por via ferroviária registaram reduções de 10,1% em toneladas e de 8,3% em toneladas-quilómetro (-4,1% e +3,9% no 2.o T 2016, pela mesma ordem). No transporte rodoviário de mercadorias acentuou-se a diminuição (-7,3% no total de toneladas) comparativamente com o trimestre anterior (-1,4%)”, aponta o INE.

No que respeita ao movimento de passageiros nos aeroportos nacionais, registou-se um crescimento de 13,3%

(+11,2% no trimestre anterior). Por sua vez, nas vias ferroviárias pesadas e no metropolitano observaram-se aumentos menos significativos (+2,2% e +3,3%, respetivamente, após +2,1% e +10,1% no 2.º T)”.