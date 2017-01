Apreensão de artigos furtados no Aeroporto de Lisboa

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé apreenderam, no Aeroporto de Lisboa, três encomendas postais com objetos furtados que seriam remetidas para o estrangeiro.

Na sequência da abertura das referidas encomendas, diligência presidida pelo juiz de instrução criminal, foi possível apreender: 190 peças em metais preciosos; 50 relógios; Uma coleção de moedas; Dez bolsas de senhora; Cinco perfumes; Três consolas de videojogos; Um tablet; Uma máquina fotográfica; Uma estátua/imagem religiosa; Uma caneta de coleção; Diverso vestuário e calçado.

A ação foi efetuada no âmbito de inquérito a cargo do DIAP de Faro, relativo à detenção na passada semana, em Almancil, de cinco homens indiciados por furtos em residências.