Hotel Galosol distinguido pela Holidaycheck

O Hotel Galosol foi distinguido pela Holidaycheck com o HolidayCheck 2017 Award. Esta distinção surge na sequência do reconhecimento dos hóspedes do hotel, através dos seus comentários, nesta plataforma on-line, ao longo de 2016.

Considerada a maior plataforma on-line de avaliação de férias e acomodação, na língua alemã, a Holidaycheck alcança mensalmente mais de 20 milhões de utilizadores.

“Foi com o maior orgulho que começamos 2017, com a indicação da Holidaycheck que o Galosol Hotel está em 4º lugar na lista dos melhores hotéis na ilha da Madeira de acordo com os seus utilizadores”, destaca o grupo hoteleiro.