Natalie Portman fala sobre disparidade de pagamentos em Hollywood

Natalie Portman revelou, recentenmente, que o ator Ashton Kutcher recebeu três vezes mais do que ela pela comédia romântica “Sexo Sem Compromisso”, lançada em 2011, onde contracenaram juntos.

“Eu sabia e fui com isso para a frente porque há esta coisa das quotas em Hollywood. A minha quota era a mais alta que alguma vez recebi. A dele era três vezes mais alta do que a minha, por isso ele podia receber três vezes mais. Não fiquei tão furiosa quanto devia. Devia ter ficado. Somos tão bem pagos que é difícil queixarmo-nos, mas a disparidade é uma loucura”, revelou a atriz, que está grávida do segundo filho, em entrevista à Marie Claire.