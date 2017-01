Xutos & Pontapés divulgam música sobre Alepo

Os Xutos & Pontapés divulgaram hoje, através da rede social Facebook, uma nova canção. É intitulada “Alepo” e a letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, que descreveu no Twitter o cerco àquela cidade.

No refrão do tema, com créditos partilhados entre Bana Alabed, Tim e a banda, a voz do cantor chama o nome da cidade, antes de versos como “diz-me tu se fores capaz/como se canta pela paz?”.

Bana saiu do anonimato quando, com a ajuda da mãe e em inglês, começou a publicar na internet os efeitos da guerra e a destruição na zona em que vivia em Alepo, fortemente marcada pelos bombardeamentos e a escassez de bens essenciais.

A conta de Twitter da menina síria, que em Dezembro abandonou em segurança a cidade de Alepo e chegou a encontrar-se com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conta mais de 362 mil seguidores e, nela, Bana Alabed descreve-se como uma “pregadora pela paz de sete anos”.

“Eu quero viver/Não quero morrer/Em Alepo, Alepo/Quando é que acaba a matança?”, ouve-se na canção que os Xutos oferecem “em jeito de prenda dos 38 anos”.