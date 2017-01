TAP deixará de impor limite de idade para candidatos a emprego

A TAP garantiu ao Governo da República que deixará de impor um tecto de idade aos candidatos a emprego, uma posição que surge depois do PS ter questionado a existência de “discriminação” nos processos de recrutamento da companhia aérea. Uma pergunta nesse sentido foi enviada ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, em Outubro.

“Os exemplos sucedem-se e o grupo parlamentar do Partido Socialista recebeu várias denúncias com os respectivos anúncios para diferentes funções, não os considerando aceitáveis ao excluírem uma larga franja da população”, referiam os deputados.

A resposta do Governo chegou agora. Maria Cristina Simões Bento, chefe de gabinete do ministro, diz que não se trata de “qualquer intuito discriminatório”, mas assume que “a empresa sido sensível às observações que lhe têm sido colocadas e decidiu prescindir de colocar uma idade limite, o que já aconteceu no mais recente processo de admissão, no caso de pilotos de aviação”.