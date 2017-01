Carlos Neves nomeado Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

O Governo dos Açores nomeou o tenente-coronel Carlos Manuel Vicente Neves para o cargo de Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o qual assume funções a 23 de janeiro. Carlos Neves sucede, assim, a José Dias, de 51 anos, capitão da Força Aérea Portuguesa, que foi presidente do SRPCBA nos últimos quatro anos, tendo sido nomeado em dezembro último responsável da Proteção Civil da Madeira

Carlos Manuel Vicente Neves ingressou na Força Aérea em janeiro de 1983 no Curso Técnico de Manutenção de Material Aéreo, desempenhou funções na Base Aérea n.º 4, nas Lajes, como Comandante da Esquadrilha de Manutenção de Aeronaves da Esquadra 711 em 1992 e, mais tarde, como Comandante do Grupo de Apoio.

De 2004 a 2011, Carlos Neves foi colocado no Aeródromo de Trânsito n. º1, onde desempenhou funções de Comandante de Esquadra de Apoio, em acumulação com as funções de 2.º Comandante. Durante esse período foi responsável pela preparação, organização e execução dos planos e ações desenvolvidos na receção e na segurança a altas individualidades.

O novo Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores acumula um conjunto de 12 louvores e nove condecorações a nível nacional e internacional, tendo sido agraciado em 2016 com o Grau de Comendador da Ordem Militar de Avis pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.