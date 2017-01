Mostra sobre a vida e a obra de Raul Brandão

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) assinala o nascimento de Raul Brandão, ilustre escritor, com uma mostra biobibliográfica na Sala de Leitura Geral, que estará patente até ao dia 31 de Março.

A referida mostra inclui informação sobre a vida e a obra de Raul Brandão, assim como um destaque a propósito de As Ilhas Desconhecidas, considerado um dos mais importantes e belos livros de viagem da literatura portuguesa. Estão também em exibição algumas das obras do escritor, que constam do catálogo ABM.

Destaque para uma primeira edição da obra ‘A Farsa’ (1903), autografada por Raul Brandão, bem como outras raras primeiras edições: ‘El-Rei Junot’ (1912), ‘A Conspiração de 1817’ (1914) e ‘Húmus’ (1917).