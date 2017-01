10 quilos de droga apreendidos em Grândola

Militares do Comando Territorial de Faro detiveram, na zona de Grândola, dois homens, de 25 e 39 anos, por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido 8,6 quilos de haxixe e 1,4 quilos de liamba.

As movimentações suspeitas dos dois homens levaram ao seguimento e abordagem aos veículos em que se deslocavam, sendo que no decorrer da ação foi possível apreender: 8,6 quilos de haxixe (o equivalente a 17 200 doses); 1,4 quilos de liamba (o equivalente a 560 doses); Cinco telemóveis; 2 100 euros em numerário; Dois automóveis.

A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Trânsito de Beja e do Núcleo de Investigação Criminal de Grândola.