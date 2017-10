Detido por posse ilegal de arma de fogo na Quinta do Anjo

Shares

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Palmela, na localidade da Quinta do Anjo, deteve um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo.

A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um indivíduo que estava junto a uma viatura, num local suspeito.

O indivíduo tinha na sua posse uma espingarda caçadeira que havia sido furtada numa residência, na localidade de Vila Nogueira de Azeitão, no passado mês de agosto.

Posteriormente, foi realizada uma busca à residência do suspeito, sendo apreendido o seguinte material:

· 40 doses de haxixe;

· 82 munições;

· Um spray de gás pimenta.

O suspeito, de 22 anos e conotado com diversos roubos na área do distrito de Setúbal, foi sujeito a termo de identidade e residência e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Setúbal.