Investimentos na saúde ascendem a 15 ME

O Secretário Regional da Saúde assegurou ontem, em São Jorge, que tudo está a ser feito para que a intervenção no Centro de Saúde das Velas se inicie no próximo ano e anunciou um conjunto de outras intervenções ao longo desta legislatura, num valor global de 15 milhões de euros.

“A reabilitação dos centros de saúde de Santa Cruz das Flores e das Lajes do Pico tem o arranque das obras previsto já para o próximo ano”, salientou Rui Luís, acrescentando que, até ao final da legislatura, está também prevista a reabilitação de serviços do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, além de investimentos no Bloco C do Hospital da Horta e na Unidade de Saúde de Ilha do Faial.

Rui Luís falava no final de uma visita às obras de remodelação do Centro de Saúde da Calheta, em que também esteve presente o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, e que incluiu a cerimónia de descerramento da placa de acreditação desta unidade de saúde.

Na sua intervenção, o Secretário Regional referiu que, “no último ano, a Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge registou um crescimento nas deslocações e consultas de médicos especialistas na ordem dos 26%”.

No âmbito regional, Rui Luís sublinhou alguns indicadores como o aumento de recursos humanos, no caso dos médicos, acima dos 18%, e a rondar os 8% no que se refere aos enfermeiros.

Nas listas de espera para cirurgia, entre 2012 e 2016, o volume de intervenções cresceu de 13 mil para cerca de 25 mil atos cirúrgicos, com uma taxa de variação situada nos 80%.

“Naturalmente que esta evolução positiva se deve a um esforço global e concertado, em primeiro lugar, de todos os profissionais de todas as áreas deste setor, que tem reflexos nos indicadores globais do Serviço Regional de Saúde”, destacou Rui Luís.

O titular da pasta da Saúde afirmou, por outro lado, que a certificação de qualidade promovida pelo Programa Nacional de Acreditação diminui o risco clínico, promove a melhoria contínua dos serviços, assim como a confiança e a segurança dos utentes.

“O primeiro passo para o processo de acreditação na Região foi dado pela Unidade de Saúde de Ilha do Faial. Desde então, são já seis os centros de saúde dos Açores que se submeteram a este rigoroso processo e estão devidamente acreditados, nomeadamente os centros de saúde da Praia da Vitória, de Angra do Heroísmo, da Horta, de Vila Franca do Campo, das Velas e, agora, da Calheta”, frisou.

Rui Luís destacou ainda os resultados da cooperação existente entre a Secretaria Regional da Saúde e a Direção Geral de Saúde. “Estamos, assim, perante um objetivo que está em linha com o que tem sido o propósito do Serviço Regional de Saúde, ou seja, a melhoria contínua dos cuidados prestados e a consequente maior satisfação de utentes e profissionais”, afirmou.

Para Rui Luís, a acreditação dos dois centros de saúde da ilha de São Jorge, bem como as obras de remodelação do Centro de Saúde da Calheta, orçadas em cerca de um milhão de euros, que deverão estar concluídas em 2018, são exemplos da resposta em saúde que o Governo dos Açores quer prosseguir junto da população jorgense.