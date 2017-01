Candidatura do CDS à autarquia de Câmara de Lobos oficializada

João Paulo Santos, sargento na reserva, é o candidato do CDS-PP Madeira à Câmara Municipal de Câmara de Lobos. O anúncio foi oficializado esta quinta-feira durante um visita do presidente do CDS-PP ao concelho.

O líder da oposição regional dedicou o dia de hoje ao concelho de Câmara de Lobos para contactos com as populações, tendo chamado à atenção do GR para a necessidade de apostar na qualificação e formação profissional num concelho que regista uma elevada percentagem de desemprego jovem; criticou o executivo pela ausência de estratégia nos projectos para a reconversão das vinhas.

O candidato João Paulo Santos assumiu que irá formar uma equipa à Câmara em que a condição maior é a “competência e responsabilidade”, sustentando que não poderá mudar o passado, nem fazer muito pelo presente “por já estar condicionado”, mas prometeu “preparar e mudar o futuro”, para o que irá convidar “os melhores, pessoas sem filiação partidária”.