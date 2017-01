Presidente da República visitou acolhimento de sem-abrigo

Ontem, numa das noites mais frias do ano, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Pavilhão do Casal Vistoso para se inteirar dos mecanismos em curso para, em plena vaga de frio, receber os cidadãos sem-abrigo de Lisboa.

Após ter tomado conhecimento do plano de contingência acionado pela Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente da República acompanhou no terreno o trabalho desenvolvido pelas equipas de voluntários na zona de Alcântara.