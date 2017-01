Governo reforça apoio nas áreas sociais

No âmbito das comemorações dos 10 anos de existência a Criamar – Associação de Solidareidade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, o presidente do Governo Regional e a secretária da Inclusão e dos Assuntos Sociais marcaram presença na inauguração de um novo espaço daquela coletividade denominado: Polo de Actividades da Criamar – “Escola do Conhecimento Comendador Manuel Pestana”.

Este espaço está localizado no bairro social de São Gonçalo e resulta de uma parceria com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Instituto de Habitação.Para além da área desportiva, tem um atelier de pintura, com programas especiais, uma “Escola do Conhecimento” e, ainda, uma pequena biblioteca com livros oferecidos por alguns mecenas.

A “Escola do Conhecimento” é uma iniciativa inédita. Baseia-se na filosofia de Ortega e Gasset da promoção do Homem – promoção pluridimensional – com direito a se promoverem todos os seres humanos. Os objetivos que visam esta escola são os de dar a pais e filhos um grau de conhecimento que lhes permita dialogarem uns com os outros, mais bem informados dos diferentes assuntos, criando interesses comuns e uma aproximação no seio familiar. Um leque de monitores, voluntários, licenciados, médicos e doutorados, darão corpo e vida a este projeto, certos de que a iniciativa é oportuna e importante para o processo de humanização e conhecimento das pessoas, com reflexos na sociedade madeirense. A Escola é aberta a todas as pessoas, com qualquer grau de instrução. Este terceiro espaço da Associação Criamar está cediado no Caminho Ribeiro Seco, 1, Bloco A, Loja nº 3.