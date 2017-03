Câmara do Funchal vai doar 120 livros à CRIAMAR

Numa visita feita à CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, no âmbito dos Encontros com as Pessoas de São Gonçalo, as Presidências Abertas da Autarquia, que vão decorrer nesta freguesia no mês de março, ficou a garantia de Paulo Cafôfo da doação de cerca de 120 livros do espólio camarário à biblioteca da CRIAMAR. O autarca disponibilizou-se a ouvir as necessidades da referida Associação e a ajudar no que estivesse ao seu alcance.

O Presidente da Câmara do Funchal, acompanhado pelo Executivo camarário e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, foi recebido pelo Presidente da Instituição, João Carlos Abreu, que guiou os presentes numa visita às instalações, entre a sede e o campo de jogos, paralelamente à qual decorreu uma reunião informal.

Paulo Cafôfo elogiou “o caráter das instalações da CRIAMAR, um espaço generoso e agradável colocado ao serviço dos jovens e da comunidade”, enaltecendo, em particular, “a índole profundamente humanista da oferta formativa, que proporciona aos seus jovens a oportunidade de desenvolverem capacidades no sentido, de se tornarem, acima de tudo, cidadãos conscientes e responsáveis.”