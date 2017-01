Startup Madeira promove workshop

Numa parceria entre Felipe Ávila Costa, co-fundador e CEO da empresa Infraspeak, e a Startup Madeira, realiza-se amanhã, dia 21 de janeiro, entre as 9h30 e as 12 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas) um workshop sobre “Marketing 4 Startups”.

A iniciativa surgiu da disponibilidade de Felipe Ávila Costa que, no âmbito de uma deslocação à Região, se propôs partilhar os seus conhecimentos com as empresas e empreendedores da Startup Madeira e não só. O objetivo do evento do próximo sábado, que tem entrada livre, é de partilhar com os presentes algumas das melhores estratégias e técnicas para startups encontrarem o seu espaço e vencerem na “Marketing War”, sobretudo tendo em conta que obter visibilidade perante clientes, parceiros e investidores é um dos principais desafios para empreendedores.

Recorde-se que Felipe Ávila Costa esteve presente na apresentação pública da Startup Madeira em outubro último, onde falou da sua experiência e do percurso da Infraspeak, uma das mais conhecidas e bem sucedidas startups portuguesas. O orador, antes de desenvolver a Infraspeak, foi responsável pelo Pólo Tecnológico e pelo Programa de Aceleração de Startups do UPTEC, onde apoiou o arranque, desenvolvimento e crescimento de mais de 250 startups e centros de inovação de grandes empresas. Ao nível académico possui Mestrado em Engenharia Informática e Computação pela Universidade do Porto e um Executive MBA pela Porto Business School.