Termas da Ferraria acolhem exposição de fotografias

Vai estar patente “no magnífico ambiente” das Termas da Ferraria, ilha de São Miguel – Açores, uma exposição fotográfica intitulada “Termas da Ferraria 2016”. A inauguração terá lugar no próximo dia 28 de janeiro, pelas 18h00, e contará com a presença da cantora açoriana Sara Cruz.

A exposição contará com um painel de 20 fotografias que foram seleccionadas no âmbito de um concurso que resultou de uma parceria entre Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores e as Termas da Ferraria. O concurso foi realizado com o objectivo de divulgar as referidas termas e a sua envolvência, bem como reforçar o interesse pelo destino Açores, por via do seu posicionamento como destino atual, ligado às artes e estética.

Este será o primeiro evento do ano a decorrer no espaço das Termas com o objectivo de dar conhecer toda a envolvência e potencialidade deste local privilegiado da ilha de S. Miguel, Açores. “É com muita satisfação que, em conjunto com a AFAA, recebemos esta exposição de fotografia nas Termas da Ferraria. A adesão foi muito acima da minhas expetativas. Quero agradecer a todos os fotógrafos participantes, porque o resultado final está TOP, o que nos deixa muito feliz. Não posso deixar de fazer também um agradecimento à AFAA por todo o empenho demonstrado neste evento. Estão todos convidados a estar presentes na inauguração e assistir ao concerto da fantástica cantora Açoriana Sara Cruz”, salienta em comunicado Bruno Oliveira, gestor do espaço.

Este evento será aberto ao público em geral e vai ainda permitir uma visita guiada às instalações do complexo Termal da Ferraria.