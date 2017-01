A Comissão Organizadora da Oficina de Filosofia Analítica (OFA) e a Associação Nacional para a Promoção da Filosofia (PROSOFOS), na edição deste ano da Oficina, irão dar a possibilidade, a um grupo restrito de alunos/as do ensino secundário, de assistir à OFA11, na qual serão apresentadas comunicações, em inglês, de investigadores nacionais e internacionais.

Os professores e as professoras com interesse em aproveitar esta oportunidade e proporcionar aos/às alunos/as do ensino secundário esta experiência filosófica inesquecível, devem enviar um e-mail para prosofos@esmav.org até 27 de janeiro, com o nome dos alunos que pretende inscrever nesta atividade, para a qual, relembramos é necessário o domínio da língua inglesa.

Tendo em conta o número de inscrições, poderá ser necessário proceder a uma seleção em função dos lugares disponíveis. Para mais informações consultar https://ofanalitica.wordpress.com/