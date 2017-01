Marítimo contrata guarda-redes iraniano

Amir Abedzadeh, guarda-redes iraniano proveniente do Barreirense, vai reforçar o Marítimo. O anúncio foi feito hoje pelo clube madeirense da I Liga.

O guardião chegou esta época a Portugal, tendo realizado 11 partidas pelo emblema que milita no Campeonato de Portugal.

Amir, de 23 anos, é filho de Ahmed Abedzadeh, também guarda-redes, que representou a Selecção principal do Irão por 79 vezes, duas das quais no Campeonato do Mundo de 1998, em França.

Esta é a sexta contratação do Marítimo no «mercado de Inverno».