Número de desempregados inscritos nos Açores regista novo mínimo

O número de desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego dos Açores registou, de acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma diminuição de 10,8 % em dezembro último, comparativamente ao mês homólogo de 2015.

Os dados do IEFP demonstram ainda que com esta nova diminuição que se verifica também por comparação com o mês anterior. O número de desempregados inscritos nos Açores é atualmente o mais baixo dos últimos cinco anos.

As Agências para a Qualificação e Emprego registaram em dezembro 9.611 inscrições na Região, o número mais baixo desde dezembro de 2011.

No que respeita às ofertas de emprego registadas em dezembro, nas três Agências para a Qualificação e Emprego da Região, destaca-se o aumento de 45.3% por comparação com o mesmo mês de 2015.