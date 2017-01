O Instituto da Defesa Nacional (IDN), em parceria com a Academia Militar, vai realizar no ano letivo 2016/2017 o IV Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço. O Curso tem por finalidade contribuir para a sensibilização e formação de quadros intermédios e superiores das estruturas do Estado e da sociedade civil, bem como de elementos com potencial para o desempenho de funções relevantes no futuro, habilitando-os a intervir em questões relacionadas com situações de crise no ciberespaço.

O corpo docente do curso é composto por reputados especialistas Nacionais e Internacionais de prestígio nas diversas áreas do conhecimento conexas com as temáticas do curso. O Exercício de Decisão Estratégica é realizado, desde a primeira edição, com o apoio de uma equipa de mentores da Estónia.

O IV Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço tem início em 20 de março e desenvolve-se em 5 (cinco) módulos, cada um com a duração de 1 dia (6 horas), a decorrer nas instalações do IDN em Lisboa (módulos 1 a 4) e da Academia Militar na Amadora (módulo 5), subordinados aos temas:

– “Perspetiva Global do Ciberespaço”: 20 de março;

– “Economia, Tecnologia e Segurança”: 21 de março;

– “Cibersegurança”: 23 de março;

– “Ciberdefesa”: 24 de março;

– “Exercício de Decisão Estratégica”: 30 ou 31 de março.

Os módulos 1 a 4 do Curso podem ser frequentados presencialmente nas instalações do IDN em Lisboa ou no Porto.

As candidaturas estão abertas no período de 23 de janeiro a 10 de fevereiro.

Para a frequência do Curso é devido o pagamento de propina única. Na presente edição, para os auditores individuais admitidos, foi fixado o valor de 200 euros.