Funchal lança Catálogo de Espaços para Eventos

O Catálogo de Espaços para Eventos, publicado pela autarquia do Funchal, pretende ser uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento cultural do município. Nele estão compilados espaços interiores e exteriores, públicos e privadas, formais ou mais descontraídos, que poderão ser utilizados para as mais variadas manifestações culturais e artísticas na cidade.

Nesse sentido, este Catálogo dá a conhecer os diferentes espaços disponíveis e através dos contactos disponibilizados, poder aceder a informação mais específica e às condições de acesso a que estão sujeitos. “Com esta publicação, o município procura preencher uma lacuna já identificada pela comunidade, pois sabemos que o sucesso de um evento começa pela escolha acertada do local”, destaca a autarquia.