Valor médio de avaliação bancária de habitação aumentou na Região

Em dezembro de 2016, o valor médio de avaliação bancária de habitação na Região fixou-se em 1231 euros/m2, tendo registado um aumento de 0,8% em relação ao mês precedente e um decréscimo de 0,4% face ao mesmo mês do ano anterior. “Nos apartamentos, o valor médio de avaliação na Madeira foi de 1 255 euros/m2, +1,0% comparativamente a novembro de 2016 e -0,9% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1204 euros/m2, superior em 0,8% ao valor observado em novembro (1 194 euros/m2) e +0,2% relativamente ao período homólogo (1201 euros/m2)”, revelam os últimos dados publicados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O valor médio da avaliação bancária no Funchal, em dezembro de 2016, situou-se nos 1356 euros/m2, atingindo os 1384 euros/m2 nos apartamentos e os 1308 euros/m2 nas moradias, o que representou variações mensais de +0,9%, +0,7% e +1,7% e variações homólogas de +0,5%, -1,4% e +3,2%, respetivamente.

“O valor médio de avaliação bancária do total no País registou um aumento de 0,8% face a novembro, fixando-se em 1100 euros/m2. A variação homóloga foi de +4,8%. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1334 euros/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1330 euros/m2) e, na 3ª posição, a RAM”, conclui a DREM.