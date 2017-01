Encontros com as Pessoas no Lar de São Francisco

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, visitaram ontem o Lar de São Francisco, um empreendimento sem fins lucrativos do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, destinado à população sénior do concelho e localizado na freguesia de São Pedro, onde a iniciativa tem decorrido durante todo o mês de janeiro.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o respetivo Executivo foram acompanhados por toda a Direção na visita às instalações. O Lar está integrado na Paróquia da Sagrada Família, pelo que o pároco Nélio Mendonça é quem preside à Direção, sendo secundado por José e Dina Barreto, benfeitores da obra desde a primeira hora. Além do Lar, existe igualmente um Centro de Dia, sendo que estes servem 37 e 20 pessoas, respetivamente. O Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, António Gomes, acompanhou toda a visita.

A Direção do Lar agradeceu o interesse demonstrado pela visita, no sentido de conhecer a fundo a realidade do concelho e as condições de envelhecimento da população do Funchal, registando a sensibilidade demonstrada. Foi também explicado que o Lar não tem fins lucrativos, sendo uma obra da Pastoral Social Caritativa de Igreja, que funciona, por isso, em cooperação com a Segurança Social.

Paulo Cafôfo começou por destacar “a notável qualidade das instalações do Lar de São Francisco”, registando, com admiração, que essa é “visivelmente acompanhada por cuidados de excelência a todos os níveis, da alimentação, à ocupação dos tempos livres e ao envelhecimento ativo.” Ficaram, por isso, os parabéns a toda a Direção, em especial ao casal Barreto, “pela extrema dedicação ao desenvolvimento deste projeto ao longo dos últimos 8 anos.”