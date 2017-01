Polícia Judiciária detém homem por crime de homicídio qualificado

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido em Loulé no passado dia 18 do corrente.

No interior da casa que habitava com a sua mãe, de 92 anos de idade, o suspeito, munido com um objeto, desferiu-lhe pancadas na cabeça, provocando-lhe a morte.

O detido, de 64 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.