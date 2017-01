Zizo e Mezga cumpriram, na tarde de ontem, o seu primeiro treino como jogadores do CD Nacional. O médio egípcio cedido pelo Lierse tinha já sido confirmado como reforço do Nacional, pelo que Mezga foi a novidade do dia. O médio esloveno rescindiu com o Maribor, tendo assinado contrato com o Nacional válido até final da temporada.