Empresas madeirenses ‘precisam de criar escala em novos mercados’

O presidente do Governo Regional realçou a importância de as empresas madeirenses apostarem numa “vocação de exterior”, no sentido de criar escala e conquistar novos mercados. “Temos que ter nas nossas empresas a vocação de exterior, de criar escala em novos mercados”, afirmou Miguel Albuquerque durante uma visita às instalações da “Travel Central 24”, uma empresa regional que se prepara para lançar uma aplicação informática de reservas ao nível turístico, denominada ‘Yougoto’.

A empresa espera dentro de um mês “ter um protótipo na rua”, sendo que aplicação já conta com 15 operadores de atividades e 50 restaurantes. A jovem empresa madeirense recebeu a visita do presidente do Governo Regional, no âmbito do apoio que o executivo vem desenvolvendo às Startups, tendo recebido de Miguel Albuquerque a promessa que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para divulgar e promover junto dos operadores e agentes de turismo “esta plataforma original” que foi criada por jovens madeirenses e que “é muito eficaz”.

“O nosso objetivo é chegar a 10 destinos no mundo inteiro no prazo de três anos”, apontou André Conde, porta-voz da “Travel Central 24”, acrescentando que o modelo de receita da Startup é baseado na partilha de receita, o que significa que todos os intervenientes que estiverem ligados à plataforma têm algo a ganhar, “não só em valor acrescentado para os seus clientes, mas também uma vertente financeira”.